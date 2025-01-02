300 оккупантов ликвидировали за декабрь харьковские воины: инфографика 92 ОШБр

Уничтожили 537 и поразили 1374 вражеских целей в течение декабря бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Как сообщил командир батальона Юрий Федоренко, 68 единиц техники оккупантов было уничтожено и еще 241 подбито.

Среди пораженной техники россиян – танки, ББМ, САУ, минометы, пулеметы, артсистемы, БпЛА и другие.

Защитники ликвидировали 324 оккупанта, ранили 267.

Напомним, ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о планах врага на Купянщине, его перспективах на этом направлении, а также – сколько еще могут продлиться интенсивные бои. Он считает, что интенсивные бои тут могут продлиться до марта. Чем больше бойцов ВС РФ украинские защитники смогут уничтожать в тылах – тем меньше их будет на линии боестолкновения, добавил он.