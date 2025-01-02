300 оккупантов ликвидировали за декабрь харьковские воины: инфографика 92 ОШБр
Уничтожили 537 и поразили 1374 вражеских целей в течение декабря бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
Как сообщил командир батальона Юрий Федоренко, 68 единиц техники оккупантов было уничтожено и еще 241 подбито.
Среди пораженной техники россиян – танки, ББМ, САУ, минометы, пулеметы, артсистемы, БпЛА и другие.
Защитники ликвидировали 324 оккупанта, ранили 267.
Напомним, ранее командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о планах врага на Купянщине, его перспективах на этом направлении, а также – сколько еще могут продлиться интенсивные бои. Он считает, что интенсивные бои тут могут продлиться до марта. Чем больше бойцов ВС РФ украинские защитники смогут уничтожать в тылах – тем меньше их будет на линии боестолкновения, добавил он.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, знищили, уничтожили, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уничтожили 537 и поразили 1374 вражеских целей в течение декабря бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.".