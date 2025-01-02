300 окупантів ліквідували за грудень харківські воїни – інфографіка 92-ї ОШБр

Знищили 537 та уразили 1374 ворожих цілей протягом грудня бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Як повідомив командир батальйону Юрій Федоренко, 68 одиниць техніки окупантів було знищено та ще 241 підбито.

Серед ураженої техніки окупантів – танки, ББМ, САУ, міномети, кулемети, артсистеми, БпЛА та інші.

Захисники ліквідували 324 окупанти, поранили 267

Нагадаємо, раніше командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко розповів про плани ворога на Куп’янщині, його перспективи на цьому напрямку, а також – скільки ще можуть продовжитись інтенсивні бої. Він вважає, що інтенсивні бої тут можуть тривати до березня. Чим більше бійців ЗС РФ українські захисники зможуть знищувати в тилах – тим менше їх буде на лінії зіткнення, додав він.