300 окупантів ліквідували за грудень харківські воїни – інфографіка 92-ї ОШБр
Знищили 537 та уразили 1374 ворожих цілей протягом грудня бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
Як повідомив командир батальйону Юрій Федоренко, 68 одиниць техніки окупантів було знищено та ще 241 підбито.
Серед ураженої техніки окупантів – танки, ББМ, САУ, міномети, кулемети, артсистеми, БпЛА та інші.
Захисники ліквідували 324 окупанти, поранили 267
Нагадаємо, раніше командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко розповів про плани ворога на Куп’янщині, його перспективи на цьому напрямку, а також – скільки ще можуть продовжитись інтенсивні бої. Він вважає, що інтенсивні бої тут можуть тривати до березня. Чим більше бійців ЗС РФ українські захисники зможуть знищувати в тилах – тим менше їх буде на лінії зіткнення, додав він.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, знищили, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 13:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знищили 537 та уразили 1374 ворожих цілей протягом грудня бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.".