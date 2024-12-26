Безуглій радять “не відкривати скриньку Пандори”, критикуючи Ахіллеса й Мадяра

Скандал спалахнув після поста нардепки Мар’яни Безуглої на фейсбуці, в якому вона розкритикувала командира “Ахіллеса”.

У ньому Безугла критикує командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрія Федоренка за політичні амбіції, а Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – за формування нового підрозділу БПЛА та дронової бригади.

“Юрі “Ахіллесу” Сирський Головнокомандувач ЗС України доручив формувати великий роздутий підрозділ БПЛА, тоді як іншому лояльному до Головкома дронщику, “Мадяру”, – взагалі дронову бригаду. Це відбувається поза (!) командуванням Сил безпілотних систем (СБС), щоб створити паралельні спроможності та не дати можливості для розвитку командуванню на чолі з Вадимом Сухаревським. Сирський, до речі, сподівається просунути лояльного «Мадяра» на посаду командувача СБС”, – пише Безугла.

“Догоджання” генералам та регулярні появи у нацмарафоні допомагають Федоренку будувати політичну кар’єру, стверджує нардепка.

“Наразі Юра будує свою політичну кар’єру за класичним сценарієм: «героїчний красунчик у військовій формі». Усе, як ми любимо: країна перебуває в активній фазі боротьби, а деякі вже готуються до повторення політичного ряженого “військового” балагану 2015 року”, – додала Безугла.

На пост нардепки вже відреагував комбат 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти Роберт Бровді з позивним «Мадяр». Він звинуватив її у роботі на ворога, а також порадив не втручатися у справи військових, які вже третій рік війни тримають оборону. У тому числі – заступився і за Федоренка.

“Ви починаєте чіпляти його за якісь політичні амбіції, на які він, як особистість має право, незалежно від того, як я до цього ставлюся. На сьогоднішній день – це є один із найдієвіших підрозділів БПЛА, які розбудовуються у Сухопутних військах України”, – сказав Мадяр.

Він пояснив, що зараз утворюються десятки підрозділів. І це нормальна практика для сучасного війська. Комбат також прокоментував заяви про те, що Сирський нібито займатиметься його “просуванням”.

“Немає політичного проєкту «Мадяра». Нема, не було і не буде”, – наголосив він.

Він заявив, що кожен, хто вміє себе виявити у ЗСУ – отримує порцію критики від Безуглої. І цього разу пообіцяв сам “зайнятися” нардепкою.

“Я хочу дізнатися, хто ви така, пані ковбиця, Безугла. Який ступінь вашої зозулистості московитої? І я займусь пошуком інформації, я витрачу на це час прямо зі фронту, щоб трохи відкрити очі, принаймні тим людям, який доступні ті повідомлення, які я розміщаю через свої відкриті джерела. А вам раджу не відкривати ящик Пандори, оголошуючи обездоленими Сили безпілотних систем, яким – ще року не пройшло, як розвиваються, звалювати всі біди і якісь недорезультати на те, що їх хтось обмежує. Наша окрема майбутня бригада, майбутній полк, розвинулася в межах 27 осіб ТРОшників-військовослужбовців. Без кумівства, сватовства, на людській довірі і постійній підтримці”, – зазначив Мадяр.