Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога
Фото: ОТУВ “Харків”
На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Минулої доби окупанти завдали 43 удари дронами-камікадзе та здійснили 297 обстрілів позицій СОУ, повідомили в ОТУВ «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 51, санітарні – 53, а також двох окупантів взяли у полон.
Крім цього, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: одну ББМ, п’ять автомобілів, три одиниці спецтехніки та 19 БпЛА.
Знищено: 45 укриттів для особового складу, місце зберігання боєприпасів та стартову позицію запуску БпЛА.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ворог, ЗСУ, ОТГВ "Харьков", потери, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Минулої доби окупанти завдали 43 удари дронами-камікадзе.".