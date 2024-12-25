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Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога

Фронт 13:12   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога Фото: ОТУВ “Харків”

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Минулої доби окупанти завдали 43 удари дронами-камікадзе та здійснили 297 обстрілів позицій СОУ, повідомили в ОТУВ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 51, санітарні – 53, а також двох окупантів взяли у полон.

Крім цього, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: одну ББМ, п’ять автомобілів, три одиниці спецтехніки та 19 БпЛА.

Знищено: 45 укриттів для особового складу, місце зберігання боєприпасів та стартову позицію запуску БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Минулої доби окупанти завдали 43 удари дронами-камікадзе.".