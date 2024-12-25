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Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага

Фронт 13:12   25.12.2024
Виктория Яковенко
Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал близ Волчанска и Высокой Яруги. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 43 удара дронами-камикадзе и совершили 297 обстрелов позиций СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные – 51, санитарные – 53, а также двоих оккупантов взяли в плен.

Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 28 единиц вооружения и военной техники, в частности: одну ББМ, пять автомобилей, три единицы спецтехники и 19 БпЛА.

Уничтожены: 45 укрытий для личного состава, место хранения боеприпасов и стартовая позиция запуска БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал близ Волчанска и Высокой Яруги. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 43 удара дронами-камикадзе.".