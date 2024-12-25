Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага
Фото: ОТГВ «Харьков»
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал близ Волчанска и Высокой Яруги. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 43 удара дронами-камикадзе и совершили 297 обстрелов позиций СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные – 51, санитарные – 53, а также двоих оккупантов взяли в плен.
Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 28 единиц вооружения и военной техники, в частности: одну ББМ, пять автомобилей, три единицы спецтехники и 19 БпЛА.
Уничтожены: 45 укрытий для личного состава, место хранения боеприпасов и стартовая позиция запуска БпЛА.
Читайте также: Более четырех тысяч раз ударила РФ по позициям ВСУ – подробности от ГШ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ворог, враг, ВСУ, ОТГВ "Харьков", потери, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины: ВСУ о потерях врага»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал близ Волчанска и Высокой Яруги. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 43 удара дронами-камикадзе.".