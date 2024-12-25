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Более четырех тысяч раз ударила РФ по позициям ВСУ – подробности от ГШ

Украина 08:59   25.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Более четырех тысяч раз ударила РФ по позициям ВСУ – подробности от ГШ Фото: Генштаб ВСУ

О том, где сдерживали врага СОУ, а также российских обстрелах рассказали утром 25 декабря в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток было пять боев в районе Волчанска и Высокой Яруги. На Купянском – враг атаковал 23 раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Всего за сутки оккупанты обстреляли наши позиции 4385 раз по всей линии фронта, отметили в ГШ.

Потери ВС РФ на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где сдерживали врага СОУ, а также российских обстрелах рассказали утром 25 декабря в Генштабе ВСУ.".