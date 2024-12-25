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Шесть раненых, массированный обстрел и удары по области: данные от Синегубова

Происшествия 08:29   25.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Шесть раненых, массированный обстрел и удары по области: данные от Синегубова Скриншот

Об утреннем обстреле Харькова, а также «прилетах» в области и раненых сообщил в сводке за 25 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около получаса враг бил по Харькову утром 25 декабря, отметил начальник ХОВА. Первые взрывы раздались в городе примерно в 06:00. «Прилеты» зафиксировали в Салтовском, Киевском и Немышлянском районе.

«На эту минуту – шесть пострадавших. Возникло несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак», – уточнил Синегубов.

А накануне россияне обстреливали область. В 15:45 по Купянску РФ выпустила БПЛА – FPV-дрон упал в землю. Вечером досталось и Изюмскому району.

«19:00 Изюмский р-н, Савинская громада, с. Вишневое. Выезд на проверку после обстрела. В результате попадания БПЛА повреждены 3 дома и хозяйственные постройки», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утреннем обстреле Харькова, а также «прилетах» в области и раненых сообщил в сводке за 25 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".