Шість поранених, масований обстріл та удари по області: дані від Синєгубова

Про ранковий обстріл Харкова, а також “прильоти” в області повідомив у зведенні за 25 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько пів години ворог бив по Харкову вранці 25 грудня, зазначив начальник ХОВА. Перші вибухи пролунали в місті приблизно о 06:00. “Прильоти” зафіксували у Салтівському, Київському та Немишлянському районі.

“На цю хвилину – шість постраждалих. Виникло кілька пожеж у нежитлових будинках, рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ворожих атак”, – уточнив Синєгубов.

А напередодні росіяни обстрілювали область. О 15:45 по Куп’янську РФ випустила БПЛА – FPV-дрон впав у землю. Увечері дісталося й Ізюмському району.

“19:00 Ізюмський р-н, Савинська громада, с. Вишнева. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджені 3 будинки та господарчі споруди”, – додав Синєгубов.