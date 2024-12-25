Шість поранених, масований обстріл та удари по області: дані від Синєгубова
Про ранковий обстріл Харкова, а також “прильоти” в області повідомив у зведенні за 25 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Близько пів години ворог бив по Харкову вранці 25 грудня, зазначив начальник ХОВА. Перші вибухи пролунали в місті приблизно о 06:00. “Прильоти” зафіксували у Салтівському, Київському та Немишлянському районі.
“На цю хвилину – шість постраждалих. Виникло кілька пожеж у нежитлових будинках, рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ворожих атак”, – уточнив Синєгубов.
А напередодні росіяни обстрілювали область. О 15:45 по Куп’янську РФ випустила БПЛА – FPV-дрон впав у землю. Увечері дісталося й Ізюмському району.
“19:00 Ізюмський р-н, Савинська громада, с. Вишнева. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджені 3 будинки та господарчі споруди”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ранковий обстріл Харкова, а також “прильоти” в області повідомив у зведенні за 25 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".