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Понад чотири тисячі разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ – подробиці від ГШ

Україна 08:59   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад чотири тисячі разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ – подробиці від ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Про те, де стримували ворога СОУ, а також російські обстріли розповіли вранці 25 грудня в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби було п’ять боїв у районі Вовчанська та Високої Яруги. На Куп’янському – ворог атакував 23 рази.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової“, – уточнили в Генштабі.

Загалом за добу окупанти обстріляли наші позиції 4385 разів по всій лінії фронту, зазначили у ГШ.

Втрати ЗС РФ наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де стримували ворога СОУ, а також російські обстріли розповіли вранці 25 грудня в Генштабі ЗСУ.".