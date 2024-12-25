Понад чотири тисячі разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ – подробиці від ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про те, де стримували ворога СОУ, а також російські обстріли розповіли вранці 25 грудня в Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку протягом доби було п’ять боїв у районі Вовчанська та Високої Яруги. На Куп’янському – ворог атакував 23 рази.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової“, – уточнили в Генштабі.
Загалом за добу окупанти обстріляли наші позиції 4385 разів по всій лінії фронту, зазначили у ГШ.
Втрати ЗС РФ наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 08:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де стримували ворога СОУ, а також російські обстріли розповіли вранці 25 грудня в Генштабі ЗСУ.".