Понад чотири тисячі разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ – подробиці від ГШ

Про те, де стримували ворога СОУ, а також російські обстріли розповіли вранці 25 грудня в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби було п’ять боїв у районі Вовчанська та Високої Яруги. На Куп’янському – ворог атакував 23 рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової“, – уточнили в Генштабі.

Загалом за добу окупанти обстріляли наші позиції 4385 разів по всій лінії фронту, зазначили у ГШ.

Втрати ЗС РФ наразі такі: