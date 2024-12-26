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Безуглой советуют «не открывать ящик Пандоры», обвиняя Ахиллеса и Мадяра

Общество 10:49   26.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Безуглой советуют «не открывать ящик Пандоры», обвиняя Ахиллеса и Мадяра Фото: Марьяна Безуглая/Facebook, скриншот видео t.me/robert_magyar

Скандал разгорелся после поста нардепки Марьяны Безуглой на Facebook.

В нем Безуглая критикует командира батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрия Федоренко за политические амбиции, а Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского – за формирование нового подразделения БПЛА и дроновой бригады.

«Юре «Ахиллесу» Сырский, Главнокомандующий ВС Украины, поручил формировать крупное раздутое подразделение БПЛА, тогда как другому лояльному Главкому дронщику, «Мадяру», – вообще дроновую бригаду. Это происходит вне (!) командования Сил беспилотных систем (СБС), чтобы создать параллельные способности и не дать возможности для развития командованию во главе с Вадимом Сухаревским. Сырский, кстати, надеется продвинуть лояльного «Мадяра» на должность командующего СБС», – пишет Безуглая.

«Ублажение» генералов и регулярные появления в нацмарафоне помогают Федоренко строить политическую карьеру, утверждает нардепка.

«Сейчас Юра строит свою политическую карьеру по классическому сценарию: «героический красавчик в военной форме». Все, как мы любим: страна находится в активной фазе борьбы, а некоторые уже готовятся к повторению политического ряженого «военного» балагана 2015 года», – добавила Безуглая.

На пост нардепки уже отреагировал комбат 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Роберт Бровди с позывным «Мадяр». Он обвинил ее в работе на врага, а также посоветовал не вмешиваться в дела военных, которые уже третий год войны держат оборону. В том числе – заступился и за Федоренко.

«Вы начинаете цеплять его за какие-то политические амбиции, на которые он как личность имеет право, независимо от того, как я к этому отношусь. На сегодняшний день – это одно из самых действенных подразделений БПЛА, которые развиваются в Сухопутных войсках Украины», – сказал Мадяр.

Он объяснил, что сейчас создаются десятки подразделений. И это – нормальная практика для современного войска. Комбат также прокомментировал заявления о том, что Сырский якобы будет заниматься его «продвижением».

«Нет политического проекта «Мадяра». Нет, не было и не будет», – акцентировал он.

Он заявил, что каждый, кто умеет себя проявить в ВСУ – получает порцию критики от Безуглой. И на этот раз пообещал сам «заняться» нардепкой.

«Я хочу узнать, кто вы такая, госпожа ковбица, Безуглая. Какова степень вашей кукушности московитой? И я займусь поиском информации, я потрачу на это время прямо с фронта, чтобы немного открыть глаза, по крайней мере, тем людям, которым доступны те сообщения, которые я размещаю через свои открытые источники. А вам советую не открывать ящик Пандоры, объявляя обездоленными Силы беспилотных систем, которым еще года не прошло, как развиваются. Сваливать все беды и какие-то недорезультаты на то, что их кто-то ограничивает. Наша отдельная будущая бригада, будущий полк, развилась в пределах 27 человек ТРОшников-военнослужащих. Без кумовства, сватовства, на человеческом доверии и постоянной поддержке», – отметил Мадяр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скандал разгорелся после поста нардепки Марьяны Безуглой на Facebook.".