Активні бої за Куп’янськ йтимуть до березня: що потім, розповіли в Ахіллесі

Про плани ворога на Куп’янщині, його перспективи на цьому напрямку, а також – скільки ще можуть тривати інтенсивні бої, спрогнозував командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, окупанти мають одну головну мету до Нового року – окупацію Куп’янська. Проте дедлайн із захоплення кілька разів переносили – СОУ відбивали штурми та надійно тримали позиції. Федоренко впевнений, що так буде і цього разу, а росіянам знову доведеться відкладати “перемоги” на цьому напрямку.

“Моя суб’єктивна думка, з того, що вбачається на полі бою, до березня місяця ми точно будемо мати подібну динаміку. Чи буде спроможний противник тримати таку інтенсивність на всіх відтинках, зокрема і на Купʼянщині, після березня місяця? Достатньо складне питання. Все залежить від того, чи будемо ми мати додаткові засоби, зокрема, від наших партнерів. Це, зокрема, і можливості по застосуванню далекобійної зброї”, – зазначив Федоренко в етері нацмарафону.

Чим більше бійців ЗС РФ українські захисники зможуть знищувати в тилах – тим менше їх буде на лінії зіткнення, додав він. Також командир батальйону прокоментував інформацію про форсування РФ річки Оскіл та окупацію Масютівки. Нинішні події він порівняв із ситуацією у Новомлинську – коли росіяни прорвалися до населеного пункту, проте закріпитися не змогли. Тоді ЗСУ оперативно вибили ворога з правого берега, не давши йому захопити плацдарм.

“Так само противник намагається діяти і в районі Масютівки, і в самій Дворічній, так чи інакше своїми групами намагатися наростити присутність на правому березі. Але Сили оборони впроваджує системну роботу щодо недопущення переходу через річку Оскіл і, відповідно, тих піхотинців, противників, які вдалося це зробити, виявити, нанести вогневе ураження, знищити. Це постійний процес, постійна робота. Станом на сьогоднішній день можна сказати про те, що в цих районах ситуація повною мірою контрольована. Але так чи інакше намагання ворога, вони будуть і ми це чудово розуміємо, відповідно вживаються додаткові заходи, які ускладнюють перетинання річки Оскіл”, – додав Федоренко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”