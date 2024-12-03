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«Вибили супротивника»: над правим берегом Осколу – прапори України

Фронт 10:22   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Вибили супротивника»: над правим берегом Осколу – прапори України Фото: СтратКом ЗСУ

Про те, що противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог навіть зумів переправитися через водну перешкоду. У цьому йому посприяла перевага у живій силі та озброєнні.

Відео: СтратКом ЗСУ

За підтримки артилерії та підрозділів БПЛА Сили оборони вибили супротивника із плацдарму, пишуть ЗСУ.

Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони“, – додали в Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 10:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ, повідомили у Генштабі ЗСУ.".