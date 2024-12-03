«Вибили супротивника»: над правим берегом Осколу – прапори України
Фото: СтратКом ЗСУ
Про те, що противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог навіть зумів переправитися через водну перешкоду. У цьому йому посприяла перевага у живій силі та озброєнні.
Відео: СтратКом ЗСУ
За підтримки артилерії та підрозділів БПЛА Сили оборони вибили супротивника із плацдарму, пишуть ЗСУ.
“Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони“, – додали в Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, ЗСУ, оскол, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 10:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ, повідомили у Генштабі ЗСУ.".