«Вибили супротивника»: над правим берегом Осколу – прапори України

Про те, що противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі Осколу в районі села Новомлинськ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог навіть зумів переправитися через водну перешкоду. У цьому йому посприяла перевага у живій силі та озброєнні.

Відео: СтратКом ЗСУ

За підтримки артилерії та підрозділів БПЛА Сили оборони вибили супротивника із плацдарму, пишуть ЗСУ.

“Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони“, – додали в Генштабі.