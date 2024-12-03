Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

Кругляківка – у “сірій зоні”: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW

Фронт 08:02   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кругляківка – у “сірій зоні”: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW

РФ продовжує атакувати на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку. При цьому заявляючи про успіхи, більшу частину яких Інститут вивчення війни (ISW) підтвердити не можуть.

За даними російських джерел, РФ просунулася вздовж правого берега річки Оскіл та на південному сході від Куп’янська.

“Кілька російських мілблогерів повторили заяви про те, що російські сили, які діяли на північ від Куп’янська, перетнули річку Оскіл і просунулися в лісистій місцевості на захід від Масютівки (на південний схід від Дворічної). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – зазначили аналітики

Тим часом українські військові уточнили, що ворог намагається обійти оборону ЗСУ під Куп’янськом та захопити наші позиції на лівому березі річки Оскіл. Крім того, за даними СОУ, Кругляківка на Куп’янщині – у “сірій зоні”.

“Російські війська 1 і 2 грудня вели наступальні дії вздовж міжнародного кордону на північ від Харкова в напрямку Козачої Лопані та на північний схід від Харкова в районі Стариці, Тихого та Вовчанська, але не просувалися”, – зазначили в ISW.

Також росіяни заявили, що контратакували у Вовчанську, поблизу Липців та Глибокого.

Читайте також: Що відбувається з лінією оборони у Вовчанську — інформація захисника (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Кругляківка – у “сірій зоні”: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW
Кругляківка – у “сірій зоні”: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW
03.12.2024, 08:02
Вранці росіяни випустили КАБи по Золочівському району – наслідки
Вранці росіяни випустили КАБи по Золочівському району – наслідки
03.12.2024, 07:38
У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині
У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині
03.12.2024, 07:21
Директор наукової установи у Харкові отримав підозру: що він «не помітив»
Директор наукової установи у Харкові отримав підозру: що він «не помітив»
02.12.2024, 14:52
Новини Харкова — головне за 3 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 3 грудня: як минула ніч
03.12.2024, 08:10
МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025 році
МСЕК по-новому: як у Харкові визначатимуть статус інвалідності у 2025 році
02.12.2024, 23:26

Новини за темою:

08:53
РФ штурмувала наш кордон на півночі Харківщини: ISW про ситуацію на фронті
07:38
Кількість рейдів росіян через кордон на північ Харківщини зросла – ISW
07:56
В ISW прокоментували заяви РФ про прорив кордону в районі Козачої Лопані
07:53
ISW: на півночі області – чеченський спецназ, РФ намагається прорвати кордон
07:44
Чи змогли росіяни перейти Оскіл у районі Куп’янська – пояснення ISW

Ви читали новину: «Кругляківка – у “сірій зоні”: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 08:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ продовжує атакувати на півночі Харківщини, а також – на Купʼянщині. При цьому заявляючи про успіхи, більшу частину яких Інститут вивчення війни (ISW) підтвердити не можуть.".