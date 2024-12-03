Кругляківка – у “сірій зоні”: ситуацію на Харківщині прокоментували в ISW

РФ продовжує атакувати на півночі Харківщини, а також – на Куп’янському напрямку. При цьому заявляючи про успіхи, більшу частину яких Інститут вивчення війни (ISW) підтвердити не можуть.

За даними російських джерел, РФ просунулася вздовж правого берега річки Оскіл та на південному сході від Куп’янська.

“Кілька російських мілблогерів повторили заяви про те, що російські сили, які діяли на північ від Куп’янська, перетнули річку Оскіл і просунулися в лісистій місцевості на захід від Масютівки (на південний схід від Дворічної). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – зазначили аналітики

Тим часом українські військові уточнили, що ворог намагається обійти оборону ЗСУ під Куп’янськом та захопити наші позиції на лівому березі річки Оскіл. Крім того, за даними СОУ, Кругляківка на Куп’янщині – у “сірій зоні”.

“Російські війська 1 і 2 грудня вели наступальні дії вздовж міжнародного кордону на північ від Харкова в напрямку Козачої Лопані та на північний схід від Харкова в районі Стариці, Тихого та Вовчанська, але не просувалися”, – зазначили в ISW.

Також росіяни заявили, що контратакували у Вовчанську, поблизу Липців та Глибокого.