Що відбувається з лінією оборони у Вовчанську – інформація захисника (відео)

Лінія оборони у місті Вовчанськ Харківської області не зазнала змін, повідомив в етері нацмарафону «Історик», військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

«У самому Вовчанську попри повне руйнування міста по лінії р. Вовча ворогу не вдалося отримати тактичного успіху, тому наша оборонна лінія не зазнала змін. Ворог продовжує використовувати широкий спектр вогневого ураження. Це ствольна реактивна артилерія, це дрони-бомбери та FPV-дрони. Враховуючи це, а також погодні умови нашим військовослужбовцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але попри це оборона Вовчанська тримається міцно», — запевнив захисник.

Він також зазначив, що у зоні відповідальності 57-ї бригади не фіксуються російські ДРГ, але про них повідомляють інші підрозділи. Завданням диверсантів є розвідка – виявлення місць дислокації оборонців.