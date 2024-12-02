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Три БМП-3 з окупантами намагалися прорватися на півночі Харківщини (відео)

Фронт 18:13   02.12.2024
Олена Нагорна
Три БМП-3 з окупантами намагалися прорватися на півночі Харківщини (відео) Скриншот

Три російські БМП-3 намагалися штурмувати українські позиції на півночі Харківської області.

Однак, як пишуть у телеграм-каналі ОТУ «Харків», щось у загарбників пішло не так, а точніше “так, як має бути”.

Бойову роботу зі знищення ворожих бронемашин та особового складу провели бійці 92-ї ОШБр і 13-ї бригади НГУ «Хартія».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три російські БМП-3 намагалися штурмувати українські позиції на півночі Харківської області.".