Три БМП-3 з окупантами намагалися прорватися на півночі Харківщини (відео)
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Три російські БМП-3 намагалися штурмувати українські позиції на півночі Харківської області.
Однак, як пишуть у телеграм-каналі ОТУ «Харків», щось у загарбників пішло не так, а точніше “так, як має бути”.
Бойову роботу зі знищення ворожих бронемашин та особового складу провели бійці 92-ї ОШБр і 13-ї бригади НГУ «Хартія».
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 92 ошбр, окупанти, ОТГВ "Харьков", фронт, хартия, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три російські БМП-3 намагалися штурмувати українські позиції на півночі Харківської області.".