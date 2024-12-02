Три БМП-3 з окупантами намагалися прорватися на півночі Харківщини (відео)

Три російські БМП-3 намагалися штурмувати українські позиції на півночі Харківської області.

Однак, як пишуть у телеграм-каналі ОТУ «Харків», щось у загарбників пішло не так, а точніше “так, як має бути”.

Бойову роботу зі знищення ворожих бронемашин та особового складу провели бійці 92-ї ОШБр і 13-ї бригади НГУ «Хартія».