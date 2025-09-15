«Зарізав сина через відмову служити» – фейк РФ про воїна харківської бригади

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовують повідомлення російських пабліків про «вбивство військовим 92-ї ОШБр».

У ворожих телеграм-каналах розганяють новий фейк: «50-річний військовий 92-ї ОШБр зарізав сина через його відмову служити».

«Насправді: в оригінальній новині видання «Новини Закарпаття» від 14 вересня справді йдеться про чоловіка, який вбив сина. Однак немає жодного слова про його службу в ЗСУ або приналежність до 92-ї ОШБр. Ба більше, відрізняються й інші деталі – у новині йдеться не про 50-річного, а 63-річного чоловіка. А конфлікт між ним і його сином виник через розпиття алкоголю», – йдеться у спростуванні.

У SPRAVDI підкреслили, що подібні фейки росіяни продукують, аби дискредитувати ЗСУ та підірвати довіру до Сил оборони.

Нагадаємо, раніше росіяни тиражували фейкові «кримінальні історії» нібито за участі українських військових у Харкові.