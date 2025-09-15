«Зарізав сина через відмову служити» – фейк РФ про воїна харківської бригади
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовують повідомлення російських пабліків про «вбивство військовим 92-ї ОШБр».
У ворожих телеграм-каналах розганяють новий фейк: «50-річний військовий 92-ї ОШБр зарізав сина через його відмову служити».
«Насправді: в оригінальній новині видання «Новини Закарпаття» від 14 вересня справді йдеться про чоловіка, який вбив сина. Однак немає жодного слова про його службу в ЗСУ або приналежність до 92-ї ОШБр. Ба більше, відрізняються й інші деталі – у новині йдеться не про 50-річного, а 63-річного чоловіка. А конфлікт між ним і його сином виник через розпиття алкоголю», – йдеться у спростуванні.
У SPRAVDI підкреслили, що подібні фейки росіяни продукують, аби дискредитувати ЗСУ та підірвати довіру до Сил оборони.
Нагадаємо, раніше росіяни тиражували фейкові «кримінальні історії» нібито за участі українських військових у Харкові.
Читайте також: «Путін за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути» – ОСУВ «Дніпро»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, вбивство, фейк, Харківська;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Зарізав сина через відмову служити» – фейк РФ про воїна харківської бригади»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовують повідомлення російських пабліків про «вбивство військовим 92-ї ОШБр».".