Донати від читачів “Об’єктиву” передані 92 ОШБр
11 лютого ми запропонували відповісти на десяток питань анкети. За кожну заповнену МГ “Об’єктив” мала перерахувати 100 грн для підтримки воїнів бригади, яка боронить Харків. За участь у поглибленому опитуванні – 300 грн.
Як і обіцяли, звітуємо: зібрані завдяки вашій участі 6700 грн перевели на рахунок 92-ї ОШБр.
Дякуємо всім читачам, які погодилися стати частиною нашої команди, та знайшли час заповнити анкети. Ми бажаємо змінюватися на краще для вас!
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, донаты, новини, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 лютого ми запропонували відповісти на десяток питань анкети. За кожну заповнену МГ “Об’єктив” мала перерахувати 100 грн для підтримки воїнів бригади, яка боронить Харків".