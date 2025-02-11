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За донат: допоможи “Об’єктиву” та 92 ОШБр

Суспільство 09:06   11.02.2025
Оксана Горун
За донат: допоможи “Об’єктиву” та 92 ОШБр

МГ “Об’єктив” пропонує своїм читачам відповісти на десяток запитань анкети. За кожну заповнену ми перерахуємо донат для підтримки воїнів бригади, яка боронить Харків.

“Об’єктив” запрошує читачів стати частиною нашої команди. Наша ціль – надавати вам усю інформацію, якої ви потребуєте. У тому вигляді, в якому це буде зручно. Щоб ми змінилися на краще, потрібні лише кілька хвилин вашого часу.

Заповнюйте анонімну анкету 👉 https://docs.google.com/forms/d/16G0LMaSxl9fSyP1Jd23docIucejKmigrjb-Nqelno28/viewform?hl=uk&hl=uk&edit_requested=true

Кожна заповнена анкета дорівнюватиме донату від нас у розмірі 100 грн на карту 92-ї ОШБр. За результатами акції публічно прозвітуємо.

Пишіть нам усі свої зауваження та побажання. Разом створимо новий “Об’єктив” і посилимо оборону!

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” пропонує своїм читачам відповісти на десяток запитань анкети. За кожну заповнену ми перерахуємо донат для підтримки воїнів бригади, яка боронить Харків".