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За донат: помоги «Объективу» и 92 ОШБр

Общество 09:06   11.02.2025
Оксана Горун
За донат: помоги «Объективу» и 92 ОШБр

МГ «Объектив» предлагает своим читателям ответить на десяток вопросов анкеты. За каждую заполненную мы перечислим донат для поддержки воинов бригады, защищающей Харьков.

«Объектив» приглашает читателей стать частью нашей команды. Наша цель – предоставлять вам всю информацию, в которой вы нуждаетесь. В том виде, в каком это будет удобно. Чтобы мы изменились к лучшему, нужно всего несколько минут вашего времени.

Заполняйте анонимную анкету 👉 https://docs.google.com/forms/d/16G0LMaSxl9fSyP1Jd23docIucejKmigrjb-Nqelno28/viewform?hl=uk&hl=uk&edit_requested=true

Каждая заполненная анкета будет равна донату от нас в размере 100 грн на карту 92-й ОШБр. О результатах акции публично отчитаемся.

Пишите нам все замечания и пожелания. Вместе создадим новый «Объектив» и усилим оборону!

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 09:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» предлагает своим читателям ответить на десяток вопросов анкеты. За каждую заполненную мы перечислим донат для поддержки воинов бригады, защищающей Харьков".