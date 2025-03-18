Донаты от читателей «Объектива» переданы 92 ОШБр
11 февраля мы предложили ответить на десяток вопросов анкеты. За каждую заполненную МГ «Объектив» должна была перечислить 100 грн для поддержки воинов защищающей Харьков бригады. За участие в углубленном опросе – 300 грн.
Как и обещали, отчитываемся: собранные благодаря вашему участию 6700 грн перевели на счет 92-й ОШБр.
Спасибо всем читателям, которые согласились стать частью нашей команды, и нашли время заполнить анкеты. Мы хотим меняться к лучшему для вас!
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, донаты, новости, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля мы предложили ответить на десяток вопросов анкеты. За каждую заполненную МГ «Объектив» должна была перечислить 100 грн для поддержки воинов защищающей Харьков бригады ".