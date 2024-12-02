ОТУВ “Харків”: 148 військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 2 грудня в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані. російські окупанти завдали 30 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 418 обстрілів позицій захисників України“, – повідомили у СОУ.
Протягом доби ЗС РФ втратили 148 військових: 64 убитих, 80 поранених, чотири окупанти здалися в полон. Крім того, на Харківському напрямку українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки: п’ять танків, 12 авто, 22 БПЛА, а також 63 укриття, місце для зберігання боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 11:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 2 грудня в ОТУВ “Харків”.".