ОТУВ “Харків”: 148 військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини

Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 2 грудня в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані. російські окупанти завдали 30 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 418 обстрілів позицій захисників України“, – повідомили у СОУ.

Протягом доби ЗС РФ втратили 148 військових: 64 убитих, 80 поранених, чотири окупанти здалися в полон. Крім того, на Харківському напрямку українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки: п’ять танків, 12 авто, 22 БПЛА, а також 63 укриття, місце для зберігання боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.