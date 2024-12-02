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ОТУВ “Харків”: 148 військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини

Україна 11:39   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 148 військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 2 грудня в ОТУВ “Харків”.

Протягом минулої доби ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані. російські окупанти завдали 30 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 418 обстрілів позицій захисників України“, – повідомили у СОУ.

Протягом доби ЗС РФ втратили 148 військових: 64 убитих, 80 поранених, чотири окупанти здалися в полон. Крім того, на Харківському напрямку українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки: п’ять танків, 12 авто, 22 БПЛА, а також 63 укриття, місце для зберігання боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.

Читайте також: Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація у регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні за 2 грудня в ОТУВ “Харків”.".