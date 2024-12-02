ОТГВ «Харьков»: 148 военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины

О боях и потерях россиян на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке за 2 декабря в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг десять раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачей Лопани. Российские оккупанты нанесли 30 ударов дронами-камикадзе, а также совершили 418 обстрелов позиций защитников Украины», – сообщили в СОУ.

В течение суток ВС РФ лишились 148 военных: 64 убитых, 80 раненых, четыре оккупанта сдались в плен. Кроме того, на Харьковском направлении украинские военных уничтожили 50 единиц вооружения и военной техники: пять танков, 12 авто, 22 БПЛА, а также 63 укрытия, место для хранения боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.