Генштаб: 19 раз атаковал враг на Харьковщине – ситуация в регионе

О боях, которые произошли за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 2 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать десять раз. Штурмовали наши позиции в районе Старицы, Тихого, Волчанска и Казачей Лопани.

«На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленой Рощи», – уточнили в Генштабе.

Обстрелов населенных пунктов области в течение суток не зафиксировали.

Потери врага на данный момент таковы: