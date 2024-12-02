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Генштаб: 19 раз атаковал враг на Харьковщине – ситуация в регионе

Украина 08:19   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 19 раз атаковал враг на Харьковщине – ситуация в регионе Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 2 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать десять раз. Штурмовали наши позиции в районе Старицы, Тихого, Волчанска  и Казачей Лопани.

«На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленой Рощи», – уточнили в Генштабе.

Обстрелов населенных пунктов области в течение суток не зафиксировали.

Потери врага на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 2 декабря Генштаб ВСУ.".