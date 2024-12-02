Генштаб: 19 раз атаковал враг на Харьковщине – ситуация в регионе
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 2 декабря Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне пытались наступать десять раз. Штурмовали наши позиции в районе Старицы, Тихого, Волчанска и Казачей Лопани.
«На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленой Рощи», – уточнили в Генштабе.
Обстрелов населенных пунктов области в течение суток не зафиксировали.
Потери врага на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: генштаб, наступ, наступление, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 2 декабря Генштаб ВСУ.".