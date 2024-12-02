Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні

Про бої, що відбулися за добу на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 2 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати десять разів. Штурмували наші позиції у районі Стариці, Тихого, Вовчанська та Козачої Лопані.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю“, – уточнили в Генштабі.

Обстрілів населених пунктів області протягом доби не зафіксували.

Втрати ворога на цей час такі: