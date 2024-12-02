Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що відбулися за добу на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 2 грудня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати десять разів. Штурмували наші позиції у районі Стариці, Тихого, Вовчанська та Козачої Лопані.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю“, – уточнили в Генштабі.
Обстрілів населених пунктів області протягом доби не зафіксували.
Втрати ворога на цей час такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що відбулися за добу на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 2 грудня Генштаб ЗСУ.".