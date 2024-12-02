Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні

Україна 08:19   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої, що відбулися за добу на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 2 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати десять разів. Штурмували наші позиції у районі Стариці, Тихого, Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю“, – уточнили в Генштабі.

Обстрілів населених пунктів області протягом доби не зафіксували.

Втрати ворога на цей час такі:

Читайте також: Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі в Харкові: подробиці від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Противник почав масовані наступальні дії на Харківщині” – ЗСУ (відео)
“Противник почав масовані наступальні дії на Харківщині” – ЗСУ (відео)
02.12.2024, 09:20
РФ штурмувала наш кордон на півночі Харківщини: ISW про ситуацію на фронті
РФ штурмувала наш кордон на півночі Харківщини: ISW про ситуацію на фронті
02.12.2024, 08:53
Новини Харкова — головне за 2.12: чоловік отруївся чадним газом, атаки РФ
Новини Харкова — головне за 2.12: чоловік отруївся чадним газом, атаки РФ
02.12.2024, 08:26
РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
02.12.2024, 07:23
Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні
Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні
02.12.2024, 08:19
Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить
Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить
01.12.2024, 17:22

Новини за темою:

08:25
ГШ: 25 разів наступала РФ на Куп’янському напрямку, 7 атак на Харківському
08:23
ГШ: на півночі РФ застосовувала бомбардувальну авіацію, атакувала 5 разів
08:29
Понад двадцять разів росіяни атакували позиції ЗСУ на Куп’янщині – дані ГШ
08:19
Генштаб: окупанти наступали в районі Козачої Лопані
08:39
Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 25 разів – дані Генштабу

Ви читали новину: «Генштаб: 19 разів атакував ворог на Харківщині – ситуація в регіоні»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що відбулися за добу на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 2 грудня Генштаб ЗСУ.".