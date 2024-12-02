Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС

Події 07:41   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС

За добу пожежники загасили 11 пожеж, при цьому загорянь, які виникли через обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

А от о 18:36 у Харкові виникла побутова пожежа у покинутій будівлі в Новобаварському районі.

Її площа склала 50 м кв. Під час пожежогасіння вогнеборці врятували з осередку пожежі врятували 67-річного чоловіка, який отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – додали у ДСНС.

Також піротехніки знайшли та знешкодили 11 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Прогноз погоди у Харкові та області 2 грудня: туман та ожеледь

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Другий день поспіль РФ не обстрілює Харків та область – Синєгубов
Другий день поспіль РФ не обстрілює Харків та область – Синєгубов
02.12.2024, 07:55
РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
02.12.2024, 07:23
Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС
Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС
02.12.2024, 07:41
Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить
Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить
01.12.2024, 17:22
Новини Харкова — головне за 2 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 2 грудня: як минула ніч
02.12.2024, 07:45
Сьогодні 2 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 грудня: яке свято та день в історії
02.12.2024, 06:00

Новини за темою:

08:57
ДСНС: опіки обличчя отримав чоловік на СТО у Харкові, його госпіталізували
19:07
У Харкові бійці ДСНС підіймалися на вишці на 24-поверхівку: що сталося (фото)
08:19
Смертельна пожежа в Солоницівській громаді, темпи розмінування – дані ДСНС
08:09
Не могли загасити майже вісім годин: у Харкові горіли покинуті будівлі
07:58
Горіло у Харкові та Харківському районі: дві пожежі було через удари РФ – ДСНС

Ви читали новину: «Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу пожежники загасили 11 пожеж, при цьому загорянь, які виникли через обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".