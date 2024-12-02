Чадним газом отруївся чоловік під час пожежі у Харкові: подробиці від ДСНС

За добу пожежники загасили 11 пожеж, при цьому загорянь, які виникли через обстріли, не зафіксували, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

А от о 18:36 у Харкові виникла побутова пожежа у покинутій будівлі в Новобаварському районі.

“Її площа склала 50 м кв. Під час пожежогасіння вогнеборці врятували з осередку пожежі врятували 67-річного чоловіка, який отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – додали у ДСНС.

Також піротехніки знайшли та знешкодили 11 одиниць вибухонебезпечних предметів.