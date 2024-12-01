Прогноз погоди у Харкові та області 2 грудня: туман і ожеледь

Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Хмарно з проясненнями.🌥

Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫 та слабка ожеледь.

На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вітер південний⬆️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0- 5° морозу❄️, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Хмарно з проясненнями.🌥

Без істотних опадів.🌤 Вночі та вранці слабкий туман🌫 та слабка ожеледь.💧❄️

Вітер південний⬆️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень близько нуля.