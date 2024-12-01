Прогноз погоди у Харкові та області 2 грудня: туман і ожеледь
Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарно з проясненнями.🌥
Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫 та слабка ожеледь.
На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️
Вітер південний⬆️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0- 5° морозу❄️, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.
По місту: Хмарно з проясненнями.🌥
Без істотних опадів.🌤 Вночі та вранці слабкий туман🌫 та слабка ожеледь.💧❄️
Вітер південний⬆️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень близько нуля.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 18:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".