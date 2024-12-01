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Прогноз погоды в Харькове и области 2 декабря: туман и гололед

Погода 18:59   01.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды в Харькове и области 2 декабря: туман и гололед Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман 🌫 и слабый гололед.
На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер южный⬆️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0-5° мороза❄️, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. 🌤 Ночью и утром слабый туман 🌫 и слабый гололед.
Ветер южный⬆️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем ​​около нуля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".