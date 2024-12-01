Прогноз погоды в Харькове и области 2 декабря: туман и гололед
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман 🌫 и слабый гололед.
На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер южный⬆️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0-5° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.
По городу: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. 🌤 Ночью и утром слабый туман 🌫 и слабый гололед.
Ветер южный⬆️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем около нуля.
Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря: каким будет первый день зимы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области 2 декабря: туман и гололед»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".