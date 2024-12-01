Прогноз погоды в Харькове и области 2 декабря: туман и гололед

Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями.🌥

Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман 🌫 и слабый гололед.

На дорогах местами гололедица.💧❄️

Ветер южный⬆️, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха: ночью 0-5° мороза❄️, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Облачно с прояснениями.🌥

Без существенных осадков. 🌤 Ночью и утром слабый туман 🌫 и слабый гололед.

Ветер южный⬆️, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем ​​около нуля.