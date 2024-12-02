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Угарным газом отравился мужчина при пожаре в Харькове: подробности от ГСЧС

Происшествия 07:41   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Угарным газом отравился мужчина при пожаре в Харькове: подробности от ГСЧС

За сутки пожарные потушили 11 пожаров, при этом возгораний, которые возникли из-за обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

А вот в 18:36 в Харькове был бытовой пожар в заброшенном здании в Новобаварском районе.

«Ее площадь составила 50 кв. Во время пожаротушения пожарные спасли из очага пожара спасли 67-летнего мужчину, который получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Также пиротехники нашли и обезвредили 11 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки пожарные потушили 11 пожаров, при этом возгораний, которые возникли из-за обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".