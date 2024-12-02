Угарным газом отравился мужчина при пожаре в Харькове: подробности от ГСЧС

За сутки пожарные потушили 11 пожаров, при этом возгораний, которые возникли из-за обстрелов, не зафиксировали, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

А вот в 18:36 в Харькове был бытовой пожар в заброшенном здании в Новобаварском районе.

«Ее площадь составила 50 кв. Во время пожаротушения пожарные спасли из очага пожара спасли 67-летнего мужчину, который получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Также пиротехники нашли и обезвредили 11 единиц взрывоопасных предметов.