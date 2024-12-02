Три БМП-3 с оккупантами пытались прорваться на севере Харьковщины (видео)

Три российские БМП-3 пытались штурмовать украинские позиции на севере Харьковской области.

Однако, как пишут в Telegram-канале ОТГ «Харьков», что-то у захватчиков пошло не так, а точнее «так, как должно быть».

Боевую работу по уничтожению вражеских бронемашин и личного состава провели бойцы 92-й ОШБр и 13-й бригады НГУ «Хартия».