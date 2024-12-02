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Три БМП-3 с оккупантами пытались прорваться на севере Харьковщины (видео)

Фронт 18:13   02.12.2024
Елена Нагорная
Три БМП-3 с оккупантами пытались прорваться на севере Харьковщины (видео) Скриншот

Три российские БМП-3 пытались штурмовать украинские позиции на севере Харьковской области.

Однако, как пишут в Telegram-канале ОТГ «Харьков», что-то у захватчиков пошло не так, а точнее «так, как должно быть».

Боевую работу по уничтожению вражеских бронемашин и личного состава провели бойцы 92-й ОШБр и 13-й бригады НГУ «Хартия».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три российские БМП-3 пытались штурмовать украинские позиции на севере Харьковской области.".