Три БМП-3 с оккупантами пытались прорваться на севере Харьковщины (видео)
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Три российские БМП-3 пытались штурмовать украинские позиции на севере Харьковской области.
Однако, как пишут в Telegram-канале ОТГ «Харьков», что-то у захватчиков пошло не так, а точнее «так, как должно быть».
Боевую работу по уничтожению вражеских бронемашин и личного состава провели бойцы 92-й ОШБр и 13-й бригады НГУ «Хартия».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 92 ошбр, оккупанты, окупанти, ОТГВ "Харьков", фронт, хартия, штурм;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три российские БМП-3 пытались штурмовать украинские позиции на севере Харьковской области.".