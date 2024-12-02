Что происходит с линией обороны в Волчанске — информация защитника (видео)

Линия обороны в городе Волчанск Харьковской области не претерпела изменений, сообщил в эфире нацмарафона «Историк», военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«В самом Волчанске несмотря на полное разрушение города по линии р. Волчья врагу не удалось получить тактического успеха, поэтому наша оборонительная линия не претерпела изменений. Враг продолжает использовать широкий спектр огневого поражения. Это ствольная реактивная артиллерия, это дроны-бомберы и FPV-дроны. Учитывая это, а также погодные условия нашим военнослужащим чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения, но несмотря на это оборона Волчанска держится крепко», — заверил защитник.

Он также отметил, что в зоне ответственности 57-й бригады не фиксируются российские ДРГ, но о них сообщают другие подразделения. Задачей диверсантов является разведка — выявление мест дислокации защитников.