Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
РФ продолжает атаковать на севере Харьковщине, а также – на Купянском направлении. При этом заявляя про успехи, большую часть которых в Институте изучения войны (ISW) подтвердить не могут.
По данным российских источников, РФ продвинулась вдоль правого берега речки Оскол и на юго-востоке от Купянска.
«Несколько российских блогеров повторили заявления о том, что российские силы, действовавшие к северу от Купянска, пересекли реку Оскол и продвинулись в лесистой местности к западу от Масютовки (юго-восточнее Двуречной). Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.
Тем временем украинские военные уточнили, что враг пытается обойти оборону ВСУ под Купянском и захватить наши позиции на левом берегу речки Оскол. Кроме того, по данным СОУ, Кругляковка на Купянщине – в «серой зоне».
«Российские войска 1 и 2 декабря вели наступательные действия вдоль международной границы к северу от Харькова в направлении Казачей Лопани и к северо-востоку от Харькова в районе Старицы, Тихого и Волчанского, но не продвигались», – отметили в ISW.
Также россияне заявили, что контратаковали в Волчанске, вблизи Липцев и Глубокого.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ продолжает атаковать на севере Харьковщине, а также – на Купянщине. При этом заявляя про успехи, большую часть которых в Институте изучения войны (ISW) подтвердить не могут.".