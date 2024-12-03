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Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW

Фронт 08:02   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW

РФ продолжает атаковать на севере Харьковщине, а также – на Купянском направлении. При этом заявляя про успехи, большую часть которых в Институте изучения войны (ISW) подтвердить не могут.

По данным российских источников, РФ продвинулась вдоль правого берега речки Оскол и на юго-востоке от Купянска.

«Несколько российских блогеров повторили заявления о том, что российские силы, действовавшие к северу от Купянска, пересекли реку Оскол и продвинулись в лесистой местности к западу от Масютовки (юго-восточнее Двуречной). Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.

Тем временем украинские военные уточнили, что враг пытается обойти оборону ВСУ под Купянском и захватить наши позиции на левом берегу речки Оскол. Кроме того, по данным СОУ, Кругляковка на Купянщине – в «серой зоне».

«Российские войска 1 и 2 декабря вели наступательные действия вдоль международной границы к северу от Харькова в направлении Казачей Лопани и к северо-востоку от Харькова в районе Старицы, Тихого и Волчанского, но не продвигались», – отметили в ISW.

Также россияне заявили, что контратаковали в Волчанске, вблизи Липцев и Глубокого.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 08:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ продолжает атаковать на севере Харьковщине, а также – на Купянщине. При этом заявляя про успехи, большую часть которых в Институте изучения войны (ISW) подтвердить не могут.".