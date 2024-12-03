«Выбили противника из плацдарма»: над правым берегом Оскола – флаги Украины
Фото: СтратКом ВСУ
О том, что противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу Оскола в районе села Новомлынск, сообщили в Генштабе ВСУ.
Враг даже сумел переправить через водное препятствие. В этом ему способствовало преимущество в живой силе и вооружении.
Видео: СтратКом ВСУ
При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА Силы обороны выбили противника из плацдарма, пишут ВСУ.
«Воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны», – добавили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, оскол, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 10:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу Оскола в районе села Новомлынск, сообщили в Генштабе ВСУ.".