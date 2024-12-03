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«Выбили противника из плацдарма»: над правым берегом Оскола – флаги Украины

Фронт 10:22   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Выбили противника из плацдарма»: над правым берегом Оскола – флаги Украины Фото: СтратКом ВСУ

О том, что противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу Оскола в районе села Новомлынск, сообщили в Генштабе ВСУ.

Враг даже сумел переправить через водное препятствие. В этом ему способствовало преимущество в живой силе и вооружении.

Видео: СтратКом ВСУ

При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА Силы обороны выбили противника из плацдарма, пишут ВСУ.

«Воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 10:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу Оскола в районе села Новомлынск, сообщили в Генштабе ВСУ.".