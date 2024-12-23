Ексвʼязнів та недосвідчених бійців відправляє РФ на “м’ясні штурми” – ЗСУ
Про нову тактику ЗС РФ, яку останнім часом спостерігають на півночі Харківщини, розповіли в ОТУВ “Харків”.
“Вони використовують як колишніх ув’язнених, так і досвідчених загарбників. Не можна говорити про ворога, що він геть дурний і неспроможний. Думати він вчиться. Де можна використовувати колишніх ув’язнених або солдат строкової служби, це також ми спостерігаємо. Або недосвідчених воїнів, вони їх пускають вперед в так звані “мʼясні штурми”. І, якщо там мають певний десь успіх, то тоді вже вступають в бій досвідчені росіяни. Така у них тактика спостерігається“, – зазначив в етері нацмарафону прессекретар ОТУВ “Харків” Євгеній Романов.
Також він розповів, як пройшла доба на Харківщині.
“Російські окупанти задали три удари дронами-камікадзе та здійснили 219 обстрілів позицій захисників України. Втрати ворога за минулу добу склали 62 істоти. Безповоротні, тобто знищені окупанти – 26, санітарні втрати ворога – 36 окупантів. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими – 9 одиниць озброєння та військової техніки. Це дві артсистеми, два автомобілі, 5 БПЛА, також знищено 39 укриттів для особового складу та колону з боєприпасами“, – додав Романов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 11:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нову тактику ЗС РФ, яку останнім часом спостерігають на півночі Харківщини, розповіли в ОТУВ “Харків”.".