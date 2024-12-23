Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ

Украина 11:48   23.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О новой тактике ВС РФ, которую в последнее время наблюдают на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков».

«Они используют как бывших заключённых, так и опытных захватчиков. Нельзя говорить о враге, что он совершенно глуп и бессилен. Думать он учится. Где можно использовать бывших заключенных или солдат срочной службы, это тоже мы наблюдаем. Или неопытных воинов они их пускают вперед в так называемые «мясные штурмы». И, если там имеют определенный успех, то тогда уже вступают в бой опыты россияне. Такая у них тактика наблюдается», – отметил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

Также он сообщил, как прошли сутки на Харьковщине.

«Российские оккупанты задали три удара дронами-камикадзе и совершили 219 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага за минувшие сутки составили 62 существа. Бесповоротные, то есть уничтоженные оккупанты – 26, санитарные потери врага – 36 оккупантов. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными девять единиц вооружения и военной техники. Это две артсистемы, два автомобиля, пять БПЛА, также уничтожены 39 укрытий для личного состава и колона с боеприпасами», – добавил Романов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Новости Харькова — главное за 23.12: трое людей погибли в пожарах, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23.12: трое людей погибли в пожарах, обстрелы
23.12.2024, 12:10
В ISW прокомментировали заявления россиян об оккупации Лозовой
В ISW прокомментировали заявления россиян об оккупации Лозовой
23.12.2024, 07:29
Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории
23.12.2024, 06:00
Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде
Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде
23.12.2024, 09:31
Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности
Пострадавший в Двуречной: поселок атаковал дрон, подробности
23.12.2024, 12:06

Новости по теме:

08:16
Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали
13:29
ТЦК мобилизовали забронированных работников в Богодухове — нардеп: реакция ВСУ
13:15
Издевательства в 211 бригаде: обращения были с сентября — омбудсмен
08:10
ГШ: более четырех тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, запустила две тыс. БПЛА
08:20
Генштаб: 14 боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

Вы читали новость: «Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О новой тактике ВС РФ, которую в последнее время наблюдают на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков».".