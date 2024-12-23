Экс-заключенных и неопытных бойцов отправляет РФ на «мясные штурмы» – ВСУ

О новой тактике ВС РФ, которую в последнее время наблюдают на севере Харьковщины, рассказали в ОТГВ «Харьков».

«Они используют как бывших заключённых, так и опытных захватчиков. Нельзя говорить о враге, что он совершенно глуп и бессилен. Думать он учится. Где можно использовать бывших заключенных или солдат срочной службы, это тоже мы наблюдаем. Или неопытных воинов они их пускают вперед в так называемые «мясные штурмы». И, если там имеют определенный успех, то тогда уже вступают в бой опыты россияне. Такая у них тактика наблюдается», – отметил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

Также он сообщил, как прошли сутки на Харьковщине.

«Российские оккупанты задали три удара дронами-камикадзе и совершили 219 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага за минувшие сутки составили 62 существа. Бесповоротные, то есть уничтоженные оккупанты – 26, санитарные потери врага – 36 оккупантов. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными девять единиц вооружения и военной техники. Это две артсистемы, два автомобиля, пять БПЛА, также уничтожены 39 укрытий для личного состава и колона с боеприпасами», – добавил Романов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»