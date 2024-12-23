Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали

О боях, которые произошли в течение суток в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции семь раз. Атаковал в районе Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки и Старицы.

На Купянщине россияне пытались наступать также семь раз, пишут в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.

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