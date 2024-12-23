Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали

Украина 08:16   23.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали Фото, Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли в течение суток в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции семь раз. Атаковал в районе Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки и Старицы.

На Купянщине россияне пытались наступать также семь раз, пишут в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.

Читайте также: В ISW прокомментировали заявления россиян об оккупации Лозовой

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В ISW прокомментировали заявления россиян об оккупации Лозовой
В ISW прокомментировали заявления россиян об оккупации Лозовой
23.12.2024, 07:29
Новости Харькова — главное за 23.12: трое людей погибли в пожарах, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23.12: трое людей погибли в пожарах, обстрелы
23.12.2024, 09:00
Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории
23.12.2024, 06:00
Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
Трое пенсионеров погибли в Харькове и области в пожарах – подробности от ГСЧС
23.12.2024, 08:54
Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь
Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь
22.12.2024, 19:53
Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде
Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде
23.12.2024, 09:31

Новости по теме:

16:51
Три боя идут на Купянском направлении – Генштаб сообщил, где атаковал враг
11:40
Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков»
08:28
Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб
16:51
Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: Генштаб на 16:00
11:47
ОТГВ «Харьков»: за сутки россияне 321 раз обстреляли наши позиции на севере

Вы читали новость: «Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли в течение суток в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ.".