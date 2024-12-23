Генштаб: оккупанты штурмовали позиции ВСУ 14 раз – где наступали
Фото, Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли в течение суток в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг штурмовал наши позиции семь раз. Атаковал в районе Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки и Старицы.
На Купянщине россияне пытались наступать также семь раз, пишут в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки», – уточнили в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли в течение суток в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ.".