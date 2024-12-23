В ISW прокомментировали заявления россиян об оккупации Лозовой
О продвижении россиян на Купянщине, а также их попытках атаковать на Харьковском направлении сообщили в сводке 23 декабря в Институте изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, оккупанты смогли захватить часть наших позиций на Купянщине. Речь идет об участке в районе Двуречной.
«Геолокационные кадры, опубликованные 22 декабря, указывают на недавнее незначительное продвижение российских войск в юго-восточной Двуречной (к северо-востоку от Купянска). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 22 декабря, показывают, как украинские войска отражают российский усиленный взвод механизированного штурма у Синьковки (к северо-востоку от Купянска)», – уточнили в ISW.
А вот заявления Минобороны РФ о том, что россияне якобы оккупировали Лозовую – в Институте изучения войны подтвердить не смогли. Как и еще один фейковый «успех», о котором сообщил враг.
«Российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись к востоку от Загрызово и у Кругляковки (оба к юго-востоку от Купянска). ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.
Ситуация на Харьковском направлении не изменилась – россияне безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта, а ЗСУ сдерживают атаки врага, добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении россиян на Купянщине, а также их попытках атаковать на Харьковском направлении сообщили в сводке 23 декабря в Институте изучения войны (ISW).".