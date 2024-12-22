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Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске на Харьковщине

Происшествия 12:38   22.12.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске на Харьковщине

Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Гражданский 56-летний мужчина, шедший по улице, получил ранение конечностей. Ранения привели к ампутации», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".