Россияне ударили дроном по прохожему в Купянске на Харьковщине
Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Гражданский 56-летний мужчина, шедший по улице, получил ранение конечностей. Ранения привели к ампутации», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 12:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сегодня атаковали Купянск боевым дроном с боеприпасом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".