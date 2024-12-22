Live
  • Нд 22.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині

Події 12:38   22.12.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині

Росіяни сьогодні атакували Куп’янськ бойовим дроном із боєприпасом, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Цивільний 56-річний чоловік, що йшов вулицею, отримав поранення кінцівок. Поранення призвели до ампутації», – розповів Синєгубов.

Читайте також: Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині
Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині
22.12.2024, 12:38
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)
ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)
22.12.2024, 12:07
Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW
Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW
22.12.2024, 09:46
Сьогодні 22 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 грудня: яке свято та день в історії
22.12.2024, 06:00
Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів
Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів
20.12.2024, 17:20

Новини за темою:

16:24
Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали першу партію – Зеленський (відео)
12:54
«РФ влучила дроном у людину»: у Куп’янську поранений літній чоловік
21:31
Новини Харкова – головне за 23 листопада: небезпечна погода, фронт, аварії
22:30
Новини Харкова – головне за 20.11: відключення світла, смертельна ДТП
19:08
Двоє поранених на Харківщині – росіяни ударили РСЗВ і дронами

Ви читали новину: «Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 12:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни сьогодні атакували Куп’янськ бойовим дроном із боєприпасом, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".