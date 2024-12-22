Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині
Росіяни сьогодні атакували Куп’янськ бойовим дроном із боєприпасом, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Цивільний 56-річний чоловік, що йшов вулицею, отримав поранення кінцівок. Поранення призвели до ампутації», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 12:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни сьогодні атакували Куп’янськ бойовим дроном із боєприпасом, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".