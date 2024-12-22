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Россияне атаковали вдоль границы к северу от Харькова – ISW

Фронт 09:46   22.12.2024
Оксана Якушко
Россияне атаковали вдоль границы к северу от Харькова – ISW Фото: ISW

Россияне хотят оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости РСЗО, сообщает ISW.

Российские войска атаковали вдоль международной границы к северу от Харькова в районе Козачьей Лопани и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 20 и 21 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов 21 декабря.

Российские войска применяют тактику инфильтрации на харьковском направлении и используют небольшие группы атакующей пехоты, чтобы отвлечь на себя украинский огонь и раскрыть украинские позиции на этом направлении.

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 21 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что российские войска провели усиленную механизированную атаку размером со взвод к юго-западу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска), но не продвинулись вперед, и эта атака могла произойти несколько недель назад.[26] Украинская группа войск «Хортица» заявила, что украинские силы отразили другие атаки российских механизированных подразделений неуказанного масштаба в районе Кучеровки (восточнее Купянска) и в направлениях Зеленый Гай (западнее Сватово) и Терны (северо-западнее Кременной).

Российские войска также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки; к юго-востоку от Купянска в районе Загрызово и Лозовой.

Операторы беспилотников 27-й мотострелковой бригады РФ продолжают наносить удары по целям в районе Купянска.

Читайте также: У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне хотят оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости РСЗО, сообщает ISW.".