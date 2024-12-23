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В ISW прокоментували заяви росіян про окупацію Лозової

Україна 07:29   23.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW прокоментували заяви росіян про окупацію Лозової

Про просування росіян на Куп’янщині, а також їхні спроби атакувати на Харківському напрямку повідомили у зведенні 23 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, окупанти змогли захопити частину наших позицій на Куп’янщині. Йдеться про ділянку в районі Дворічної.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 22 грудня, вказують на нещодавнє незначне просування російських військ у південно-східній Дворічній (на північний схід від Куп’янська). Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 22 грудня, показують, як українські війська відбивають російський посилений взвод механізованого штурму біля Синьківки (на північний схід від Куп’янська)”, – уточнили в ISW.

А ось заяви Міноборони РФ про те, що росіяни нібито окупували Лозову – в Інституті вивчення війни підтвердити не змогли. Як і ще один фейковий “успіх”, про який повідомив ворог.

“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Загризового та біля Кругляківки (обидва на південний схід від Куп’янська). ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – зазначили аналітики.

Ситуація на Харківському напрямку не змінилася – росіяни марно намагаються наступати на різних ділянках фронту, а ЗСУ стримують атаки ворога, додали аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування росіян на Куп’янщині, а також їхні спроби атакувати на Харківському напрямку повідомили у зведенні 23 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).".