Генштаб: окупанти штурмували позиції ЗСУ 14 разів – де наступали
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що сталися протягом доби на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції сім разів. Атакував у районі Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги, Бугруватки та Стариці.
На Куп’янщині росіяни намагалися наступати також сім разів, пишуть у Генштабі.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки“, – уточнили в ГШ.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися протягом доби на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ.".