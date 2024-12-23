Генштаб: окупанти штурмували позиції ЗСУ 14 разів – де наступали

Про бої, що сталися протягом доби на Харківщині, повідомив у ранковому зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог штурмував наші позиції сім разів. Атакував у районі Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги, Бугруватки та Стариці.

На Куп’янщині росіяни намагалися наступати також сім разів, пишуть у Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки“, – уточнили в ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ.