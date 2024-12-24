Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе

О планах врага на Купянщине, его перспективах на этом направлении, а также – сколько еще могут продлиться интенсивные бои, спрогнозировал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, у оккупантов есть одна главная цель до Нового года – оккупация Купянска. Однако дедлайн по захвату несколько раз переносили – СОУ отбивали штурмы и надежно держали позиции. Федоренко уверен, что так будет и в этот раз, а россиянам вновь прийдется откладывать «победы» на этом направлении.

«Мое субъективное мнение по тому, что видится на поле боя, до марта месяца мы точно будем иметь подобную динамику. Будет ли противник способен держать такую ​​интенсивность на всех отрезках, в том числе и на Купянщине после марта месяца? Достаточно сложный вопрос. Все зависит от того, будем ли мы иметь дополнительные средства, в частности, от наших партнеров. Это, в частности, и возможности по применению дальнего оружия», – отметил Федоренко в эфире нацмарафона.

Чем больше бойцов ВС РФ украинские защитники смогут уничтожать в тылах – тем меньше их будет на линии боестолкновения, добавил он. Также командир батальона прокомментировал информацию о форсировании РФ речки Оскол и оккупацию Масютовки. Нынешние события он сравнил с ситуацией в Новомлинске – когда россияне прорвались в населенный пункт, однако закрепиться не смогли. Тогда ВСУ оперативно выбили врага из правого берега, не дав ему захватить плацдарм.

«Точно так же противник пытается действовать и в районе Масютовки, и в самой Двуречной – так или иначе своими группами пытаться нарастить присутствие на правом берегу. Но Силы обороны внедряют системную работу по недопущению перехода через реку Оскол и, соответственно, тех пехотинцев, противников, которым удалось это сделать, выявить, нанести огневое поражение, уничтожить. Это неизменный процесс, неизменная работа. На сегодняшний день можно сказать о том, что в этих районах ситуация в полной мере контролируема. Но так или иначе старания врага, они будут и мы это прекрасно понимаем, соответственно предпринимаются дополнительные меры, усложняющие пересечение реки Оскол», – объяснил Федоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»