Пушистую Санту спасли харьковские зооволонтеры (видео)

За помощью в спасении собаки Санты на Донбассе к зооволонтерам обратилась бригада парамедиков.

«Мы заселились в дом, а Санта уже там была. Что с ней произошло – неизвестно», — рассказали парамедики спасателям из ОО «Спасение животных Харьков».

Санту эвакуировали вместе с другими животными в клинику ARK.

«У девочки обнаружена травма позвоночника, из-за чего она не опирается на задние лапки. Впрочем, очень уверенно передвигается на передних кавычках», — отметили спасатели.

Сейчас Санта – под наблюдением зооволонтеров.

Видео: ОО «Спасение животных Харьков»