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Пушистую Санту спасли харьковские зооволонтеры (видео)

Общество 10:44   02.01.2025
Виктория Яковенко
Пушистую Санту спасли харьковские зооволонтеры (видео) скриншот

За помощью в спасении собаки Санты на Донбассе к зооволонтерам обратилась бригада парамедиков.

«Мы заселились в дом, а Санта уже там была. Что с ней произошло – неизвестно», — рассказали парамедики спасателям из ОО «Спасение животных Харьков».

Санту эвакуировали вместе с другими животными в клинику ARK.

«У девочки обнаружена травма позвоночника, из-за чего она не опирается на задние лапки. Впрочем, очень уверенно передвигается на передних кавычках», — отметили спасатели.

Сейчас Санта – под наблюдением зооволонтеров.

Видео: ОО «Спасение животных Харьков»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 10:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За помощью в спасении собаки Санты на Донбассе к зооволонтерам обратилась бригада парамедиков.".