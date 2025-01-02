Пушистую Санту спасли харьковские зооволонтеры (видео)
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За помощью в спасении собаки Санты на Донбассе к зооволонтерам обратилась бригада парамедиков.
«Мы заселились в дом, а Санта уже там была. Что с ней произошло – неизвестно», — рассказали парамедики спасателям из ОО «Спасение животных Харьков».
Санту эвакуировали вместе с другими животными в клинику ARK.
«У девочки обнаружена травма позвоночника, из-за чего она не опирается на задние лапки. Впрочем, очень уверенно передвигается на передних кавычках», — отметили спасатели.
Сейчас Санта – под наблюдением зооволонтеров.
Видео: ОО «Спасение животных Харьков»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: санта, собака, спасатели, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 10:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За помощью в спасении собаки Санты на Донбассе к зооволонтерам обратилась бригада парамедиков.".