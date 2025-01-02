Пухнасту Санту врятували харківські зооволонтери (відео)

За допомогою в порятунку собаки Санти на Донбасі до зооволонтерів звернулася бригада парамедиків.

«Ми заселилися в хату, а Санта вже там була. Що з нею сталося – невідомо», – розповіли парамедики рятувальникам з ГО «Порятунок тварин Харків».

Санту евакуювали разом із іншими тваринами до клініки ARK.

«У дівчинки виявлено травму хребта, через що вона не спирається на задні лапки. Втім дуже впевнено пересувається на передніх лапках», – зазначили рятувальники.

Зараз Санта – під наглядом зооволонтерів.

Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»