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Пухнасту Санту врятували харківські зооволонтери (відео)

Суспільство 10:44   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Пухнасту Санту врятували харківські зооволонтери (відео) скриншот

За допомогою в порятунку собаки Санти на Донбасі до зооволонтерів звернулася бригада парамедиків.

«Ми заселилися в хату, а Санта вже там була. Що з нею сталося – невідомо», – розповіли парамедики рятувальникам з ГО «Порятунок тварин Харків».

Санту евакуювали разом із іншими тваринами до клініки ARK.

«У дівчинки виявлено травму хребта, через що вона не спирається на задні лапки. Втім дуже впевнено пересувається на передніх лапках», – зазначили рятувальники.

Зараз Санта – під наглядом зооволонтерів.

Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 10:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою в порятунку собаки Санти на Донбасі до зооволонтерів звернулася бригада парамедиків.".