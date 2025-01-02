Пухнасту Санту врятували харківські зооволонтери (відео)
скриншот
За допомогою в порятунку собаки Санти на Донбасі до зооволонтерів звернулася бригада парамедиків.
«Ми заселилися в хату, а Санта вже там була. Що з нею сталося – невідомо», – розповіли парамедики рятувальникам з ГО «Порятунок тварин Харків».
Санту евакуювали разом із іншими тваринами до клініки ARK.
«У дівчинки виявлено травму хребта, через що вона не спирається на задні лапки. Втім дуже впевнено пересувається на передніх лапках», – зазначили рятувальники.
Зараз Санта – під наглядом зооволонтерів.
Відео: ГО «Порятунок тварин Харків»
Читайте також: Косулю з крижаної води дістали рятувальники на Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: санта, собака, спасатели, харьковские;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пухнасту Санту врятували харківські зооволонтери (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 10:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою в порятунку собаки Санти на Донбасі до зооволонтерів звернулася бригада парамедиків.".