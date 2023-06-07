Коммунальщики Харькова отправили гуманитарную помощь в Херсон (видео, фото)
Харьковские теплоэнергетики из собственных резервов собрали срочную гуманитарную помощь для коллег из «Херсонтеплоэнерго».
Питьевая вода, одеяла, пледы, средства гигиены, пленка, раскладные кровати, спальные мешки и тушенка – все загрузили утром, и первая 15-ти тонна машина помощи отбыла из Харькова в Херсон.
В первой партии гуманитарного груза от «Харьковских тепловых сетей» поехала моторная лодка, электрические насосы с генераторами для откачки воды и мешки для песка.
Харьковские теплоэнергетики ощутили на себе давление во время блекаутов и хорошо знают, насколько важна любая помощь.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские теплоэнергетики из собственных резервов собрали срочную гуманитарную помощь для коллег из «Херсонтеплоэнерго».".