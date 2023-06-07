Мэр Первомайского заявляет о готовности принимать эвакуированных с Херсонщины
Фото: ГСЧС
Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев приглашает эвакуироваться в громаду переселенцев с подтопленных территорий Херсонщины.
«В связи с подрывом Каховской ГЭС и плановой эвакуации местных жителей сообщаем, что наша громада готова принять эвакуированных людей с пострадавших территорий», — пишет Бакшеев.
Бакшеев добавил, что в громаде готовы предоставить необходимое убежище: размещение, питание, минимальные гигиенические потребности для эвакуированных.
Телефоны горячей линии: 0668421302, 0962697346.
Читайте также: Харьковские спасатели животных работают на затопленной Херсонщине (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мэр Первомайского заявляет о готовности принимать эвакуированных с Херсонщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев приглашает эвакуироваться в громаду переселенцев с подтопленных территорий Херсонщины.".