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Мэр Первомайского заявляет о готовности принимать эвакуированных с Херсонщины

Общество 12:04   07.06.2023
Виктория Яковенко
Мэр Первомайского заявляет о готовности принимать эвакуированных с Херсонщины Фото: ГСЧС

Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев приглашает эвакуироваться в громаду переселенцев с подтопленных территорий Херсонщины.

«В связи с подрывом Каховской ГЭС и плановой эвакуации местных жителей сообщаем, что наша громада готова принять эвакуированных людей с пострадавших территорий», — пишет Бакшеев.

Бакшеев добавил, что в громаде готовы предоставить необходимое убежище: размещение, питание, минимальные гигиенические потребности для эвакуированных.

Телефоны горячей линии: 0668421302, 0962697346.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев приглашает эвакуироваться в громаду переселенцев с подтопленных территорий Херсонщины.".