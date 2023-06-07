Мэр Первомайского заявляет о готовности принимать эвакуированных с Херсонщины

Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев приглашает эвакуироваться в громаду переселенцев с подтопленных территорий Херсонщины.

«В связи с подрывом Каховской ГЭС и плановой эвакуации местных жителей сообщаем, что наша громада готова принять эвакуированных людей с пострадавших территорий», — пишет Бакшеев.

Бакшеев добавил, что в громаде готовы предоставить необходимое убежище: размещение, питание, минимальные гигиенические потребности для эвакуированных.

Телефоны горячей линии: 0668421302, 0962697346.