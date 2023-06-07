Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини
Фото: ДСНС
Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв запрошує евакуюватися до громади переселенців з підтоплених територій Херсонщини.
«У звʼязку з підривом Каховської ГЕС та плановою евакуацію місцевих мешканців повідомляємо, що наша громада готова прийняти евакуйованих людей з постраждалих територій», – пише Бакшеєв.
Бакшеєв додав, що у громаді готові надати необхідний прихисток: розміщення, харчування, мінімальні гігієнічні потреби для евакуйованих.
Телефони гарячої лінії: 0668421302, 0962697346.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв запрошує евакуюватися до громади переселенців з підтоплених територій Херсонщини.".