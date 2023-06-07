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Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини

Суспільство 12:04   07.06.2023
Вікторія Яковенко
Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини Фото: ДСНС

Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв запрошує евакуюватися до громади переселенців з підтоплених територій Херсонщини.

«У звʼязку з підривом Каховської ГЕС та плановою евакуацію місцевих мешканців повідомляємо, що наша громада готова прийняти евакуйованих людей з постраждалих територій», – пише Бакшеєв.

Бакшеєв додав, що у громаді готові надати необхідний прихисток: розміщення, харчування, мінімальні гігієнічні потреби для евакуйованих.

Телефони гарячої лінії: 0668421302, 0962697346.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв запрошує евакуюватися до громади переселенців з підтоплених територій Херсонщини.".