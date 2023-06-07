Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини

Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв запрошує евакуюватися до громади переселенців з підтоплених територій Херсонщини.

«У звʼязку з підривом Каховської ГЕС та плановою евакуацію місцевих мешканців повідомляємо, що наша громада готова прийняти евакуйованих людей з постраждалих територій», – пише Бакшеєв.

Бакшеєв додав, що у громаді готові надати необхідний прихисток: розміщення, харчування, мінімальні гігієнічні потреби для евакуйованих.

Телефони гарячої лінії: 0668421302, 0962697346.