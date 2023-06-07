Харківські рятувальники тварин працюють на затопленій Херсонщині (відео)

Команда “Порятунок тварин. Харків” повідомила, що її співробітники вже на Херсонщині. А також звернулась по допомогу.

“Для порятунку тварин Херсонщини критично необхідні великі моторні човни! Наші рятувальники вже на місці починають працювати. Є люди, які готові виїхати на допомогу, але робити це без човнів немає сенсу”, – зазначили в телеграмі “Порятунок тварин. Харків”.

Команда рятувальників пропонує всім, хто готовий допомогти водним транспортом, звертатися за телефоном (099) 921 82 62.

Станом на ранок 7 червня вода на Херсонщині після підриву греблі Каховської ГЕС продовжує прибувати.

“За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин, – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. – Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині. Всі працюють, аби допомогти людям. Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких п’ятеро – жителі лівобережжя. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей”.