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Харківські рятувальники тварин працюють на затопленій Херсонщині (відео)

Події 08:49   07.06.2023
Оксана Горун
Харківські рятувальники тварин працюють на затопленій Херсонщині (відео)

Команда “Порятунок тварин. Харків” повідомила, що її співробітники вже на Херсонщині. А також звернулась по допомогу.

Для порятунку тварин Херсонщини критично необхідні великі моторні човни! Наші рятувальники вже на місці починають працювати. Є люди, які готові виїхати на допомогу, але робити це без човнів немає сенсу”, – зазначили в телеграмі “Порятунок тварин. Харків”.

Команда рятувальників пропонує всім, хто готовий допомогти водним транспортом, звертатися за телефоном (099) 921 82 62.

Станом на ранок 7 червня вода на Херсонщині після підриву греблі Каховської ГЕС продовжує прибувати.

“За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин, – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. – Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині. Всі працюють, аби допомогти людям. Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких п’ятеро – жителі лівобережжя. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей”.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин. Харків” повідомила, що її співробітники вже на Херсонщині. А також звернулась по допомогу".