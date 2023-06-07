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Харьковские спасатели животных работают на затопленной Херсонщине (видео)

Общество 08:49   07.06.2023
Оксана Горун
Харьковские спасатели животных работают на затопленной Херсонщине (видео) Фото: ГСЧС

Команда «Спасение животных. Харьков» сообщила, что ее сотрудники уже на Херсонщине. А также обратилась за помощью.

«Для спасения животных Херсонщины критически необходимы большие моторные лодки! Наши спасатели уже на месте начинают работать. Есть люди, готовые выехать на помощь, но делать это без лодок нет смысла», — отметили в telegram «Спасение животных. Харьков».

Команда спасателей предлагает всем, кто готов помочь водным транспортом, обращаться по телефону (099) 921 82 62.

По состоянию на утро 7 июня вода на Херсонщине после подрыва дамбы Каховской ГЭС продолжает прибывать.

«По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов, — сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. — Этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду, до которой вчера вода еще не добралась. Всего по состоянию на утро затоплено 1852 дома на правобережье Херсонской области. Все работают, чтобы помочь людям. Ночью к нам обратилось 13 человек, среди которых пятеро — жители левобережья. По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных. Харьков» сообщила, что ее сотрудники уже на Херсонщине. А также обратилась за помощью".