Подрыв Каховской ГЭС: Институт изучения войны разобрался, кому это выгодно

Институт изучения войны (ISW) пока не получил четких доказательств того, что произошло ночью с 5 на 6 июня на плотине Каховской ГЭС. Однако аналитики считают, что в случившемся наводнении заинтересованы оккупанты. А объяснения Пескова и Шойгу назвали неправдоподобными.

В актуальной сводке за 6 июня Институт изучения войны подробно разобрал все известные факты о подрыве Каховской ГЭС. А также — восстановил хронику событий и проанализировал реакции официальных лиц Украины, РФ и стран мира.

«Украинские официальные лица заявили, что российские войска намеренно разрушили плотину КГЄС и предположили, что российские военные не готовились к последующему затоплению. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка указывает на то, что российские силы произвели преднамеренный взрыв на плотине, но сделали это «хаотично», что позволило затопить российскую военную технику ниже по течению. Зеленский добавил, что единственный способ разрушить дамбу — минирование, и подчеркнул, что российские войска оккупировали дамбу уже более года. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) заявило, что российские войска заминировали дамбу вскоре после ее захвата в начале полномасштабного вторжения в Украину, а затем в апреле 2022 года установили дополнительные мины на замки и опоры дамбы. «Укргидроэнерго» заявило, что российские силы разрушили плотину КГЄС, подорвав взрывное устройство в машинном отделении», — перечислили основные официальные сообщения руководства Украины в сводке ISW.

Эксперты промониторили и российские источники, которые (ожидаемо) пытаются обвинить в подрыве плотины украинскую сторону.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские силы совершили диверсионный акт на плотине КГЭС, потому что «украинские вооруженные силы не достигают своих целей» в широкомасштабных наступательных операциях. Это объяснение маловероятно, поскольку украинские силы еще не проводили широкомасштабных наступательных операций, — прокомментировали в ISW. — Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские силы намерены направить силы с херсонского направления для поддержки «провалившихся» наступательных операций в других местах и, таким образом, разрушили дамбу, чтобы помешать российским силам воспользоваться ослабленной украинской обороной на западном (правом) берегу. Херсонской области. Это объяснение также неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на восточном (левом) берегу реки не представляют существенной угрозы для западного (правого) берега, для защиты от которой потребовались бы обширные украинские силы. Российские официальные лица, похоже, все чаще пытаются сразу охарактеризовать украинские наступательные действия как неудачные и, вероятно, решили использовать свои обвинения в адрес Украины в отношении плотины КГЭС для подкрепления этих информационных усилий».

Официальные лица США на данный момент не сделали четких заявлений об имеющихся доказательствах того, что произошло на ГЭС. Европейские официальные лица сделали заявления, указывающие на то, что они верят в причастность РФ к подрыву плотины.

«Заявления официальных лиц США и Европы в целом согласуются с прогнозом ISW от октября 2022 года о том, что русские больше и яснее заинтересованы в затоплении нижнего Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям и силам, чем украинцы. ISW также оценила, что Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить попытки украинского контрнаступления через и без того сложный водный объект. В настоящее время ISW не может дать окончательной оценки ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину», — подытожили в Институте изучения войны.